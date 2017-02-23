МИНСК, 24 фев – Sputnik. Женский пробег Beauty Run пройдет 8 марта в Минске, сообщили Sputnik в Белорусской федерации легкой атлетики.



© Sputnik / Виктор Толочко Тысяча полуголых мужчин пробежали по Минску

Женщины побегут на праздник во второй раз: первое подобное мероприятие состоялось в 2016 году.

"В этом году женский забег станет призывом не только к здоровому образу жизни, но и к привлечению внимания общества к проблематике домашнего насилия", – отметили в Белорусской федерации легкой атлетики.

Каждой финишировавшей в забеге девушке подарят памятную медаль и весенний цветок. Организаторами установлен лимит участниц – 1500 человек, поэтому для участия девушкам нужно регистрироваться до 8 марта.

Аналогичное мероприятие в 2017 году устроили и для мужчин – в честь Дня защитника Отечества около тысячи представителей сильной половины человечества пробежали с оголенными торсами. Многие в социальных сетях после этого шутили, что и участницы "забега настоящих женщин" должны быть топлесс, однако данная идея поддержки у организаторов не нашла.