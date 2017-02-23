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Женский забег устроят в Минске в честь 8 Марта
24.02.2017 14:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Женский пробег Beauty Run пройдет 8 марта в Минске, сообщили Sputnik в Белорусской федерации легкой атлетики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Женщины побегут на праздник во второй раз: первое подобное мероприятие состоялось в 2016 году.
"В этом году женский забег станет призывом не только к здоровому образу жизни, но и к привлечению внимания общества к проблематике домашнего насилия", – отметили в Белорусской федерации легкой атлетики.
Каждой финишировавшей в забеге девушке подарят памятную медаль и весенний цветок. Организаторами установлен лимит участниц – 1500 человек, поэтому для участия девушкам нужно регистрироваться до 8 марта.
Аналогичное мероприятие в 2017 году устроили и для мужчин – в честь Дня защитника Отечества около тысячи представителей сильной половины человечества пробежали с оголенными торсами. Многие в социальных сетях после этого шутили, что и участницы "забега настоящих женщин" должны быть топлесс, однако данная идея поддержки у организаторов не нашла.
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Прошедший 23 февраля "Забег настоящих мужчин" вызвал бурные обсуждения в социальных сетях из-за условия об оголенном торсе.
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