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Женский забег устроят в Минске в честь 8 Марта

24.02.2017 14:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев – Sputnik. Женский пробег Beauty Run пройдет 8 марта в Минске, сообщили Sputnik в Белорусской федерации легкой атлетики.

Женский забег устроят в Минске в честь 8 Марта
© Sputnik / Виктор Толочко
Тысяча полуголых мужчин пробежали по Минску

Женщины побегут на праздник во второй раз: первое подобное мероприятие состоялось в 2016 году. 

"В этом году женский забег станет призывом не только к здоровому образу жизни, но и к привлечению внимания общества к проблематике домашнего насилия", – отметили в Белорусской федерации легкой атлетики.

Каждой финишировавшей в забеге девушке подарят памятную медаль и весенний цветок. Организаторами установлен лимит участниц – 1500 человек, поэтому для участия девушкам нужно регистрироваться до 8 марта.

Аналогичное мероприятие в 2017 году устроили и для мужчин – в честь Дня защитника Отечества около тысячи представителей сильной половины человечества пробежали с оголенными торсами. Многие в социальных сетях после этого шутили, что и участницы "забега настоящих женщин" должны быть топлесс, однако данная идея поддержки у организаторов не нашла.

 
Теги: Минск
 
 
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Прошедший 23 февраля "Забег настоящих мужчин" вызвал бурные обсуждения в социальных сетях из-за условия об оголенном торсе.

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