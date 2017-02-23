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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, начало – в 15.00

24.02.2017 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка будет открытой – без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации.

Участники 1/8 финала Лиги Европы:

Андерлехт (Бельгия)

АПОЭЛ (Кипр)

Аякс (Голландия)

Бешикташ (Турция)

Боруссия Менхенгладбах (Германия)

Генк (Бельгия)

Гент (Бельгия)

Копенгаген (Дания)

Краснодар (Россия)

Лион (Франция)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Олимпиакос (Греция)

Рома (Италия)

Ростов (Россия)

Сельта (Испания)

Шальке (Германия)

Начало жеребьевки – в 15.00.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 марта, ответные – 16 марта.

 
 
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

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