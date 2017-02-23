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«Авангард» – «Адмирал». Андриевский удален до конца игры
24.02.2017 15:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский удален до конца второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:3, третий период).
Андриевский получил штраф сразу после того, как омичи сравняли счет в большинстве, при этом еще один игрок «Адмирала» Роберт Саболич лежал на льду.
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Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский удален до конца второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:3, третий период).
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