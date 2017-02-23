Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский удален до конца второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:3, третий период).

Андриевский получил штраф сразу после того, как омичи сравняли счет в большинстве, при этом еще один игрок «Адмирала» Роберт Саболич лежал на льду.