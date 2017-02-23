﻿ Будапешт (WTA). 1/4 финала. Саснович играет с Шафаржавой. 21.by
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Будапешт (WTA). 1/4 финала. Саснович играет с Шафаржавой

24.02.2017 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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За выход в полуфинал турнира в Венгрии хозяйка кортов Тимеа Бабош (1) сыграет с Осиан Додин (8).

Hungarian Ladies Open

Будапешт, Венгрия

20 – 26 февраля 2017

International

Призовой фонд – 226 750 долларов

Крытые корты, хард

Четвертьфинал

Александра Саснович (Беларусь)  Люция Шафаржова (Чехия)
Дата проведения
24 февраля, 17.00
Онлайн матча

 

Тимеа Бабош (Венгрия)  Осиан Додин (Франция)
Дата проведения
24 февраля, 18.30
Онлайн матча

 

 

Юлия Гергес (Германия)  Янина Викмайер (Бельгия)
Дата проведения
24 февраля, 14.10
Онлайн матча

 

Анника Бек (Германия)  Карина Виттхефт (Германия)
Дата проведения
24 февраля, 15.30
Онлайн матча

 

 
 
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За выход в полуфинал турнира в Венгрии хозяйка кортов Тимеа Бабош (1) сыграет с Осиан Додин (8).

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