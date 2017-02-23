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Будапешт (WTA). 1/4 финала. Саснович играет с Шафаржавой
24.02.2017 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
За выход в полуфинал турнира в Венгрии хозяйка кортов Тимеа Бабош (1) сыграет с Осиан Додин (8).
Hungarian Ladies Open
Будапешт, Венгрия
20 – 26 февраля 2017
International
Призовой фонд – 226 750 долларов
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
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За выход в полуфинал турнира в Венгрии хозяйка кортов Тимеа Бабош (1) сыграет с Осиан Додин (8).
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