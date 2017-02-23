|
Пунтус лидирует среди белорусских специалистов по количеству матчей на высшем уровне
24.02.2017 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Прессбол» выступил с инициативой организовать «Клуб белорусских тренеров».
Предлагается признавать членом клуба любого белорусского специалиста, который выступал в роли главного тренера не менее чем в 500 матчах высшего уровня. Под играми высшей категории понимаются встречи, проведенные:
А) в высших лигах чемпионатов Беларуси, СССР и зарубежных стран;
Б) в розыгрышах Кубков Беларуси, СССР и других стран на всех стадиях;
В) у руля национальной, олимпийской и молодежной сборных Беларуси, СССР и зарубежных стран;
Г) в континентальных клубных кубковых турнирах;
Д) в Суперкубках Беларуси, СССР и других стран.
На сегодня полутысячный рубеж преодолели только два белорусских специалиста –
Близко к отметке в 500 матчей подошли: Сергей Боровский (444), Анатолий Юревич (443), Валерий Стрельцов (422), Сергей Солодовников (402) и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Прессбол» выступил с инициативой организовать «Клуб белорусских тренеров».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии