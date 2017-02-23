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Пунтус лидирует среди белорусских специалистов по количеству матчей на высшем уровне

24.02.2017 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Прессбол» выступил с инициативой организовать «Клуб белорусских тренеров».

Предлагается признавать членом клуба любого белорусского специалиста, который выступал в роли главного тренера не менее чем в 500 матчах высшего уровня. Под играми высшей категории понимаются встречи, проведенные:

А) в высших лигах чемпионатов Беларуси, СССР и зарубежных стран;

Б) в розыгрышах Кубков Беларуси, СССР и других стран на всех стадиях;

В) у руля национальной, олимпийской и молодежной сборных Беларуси, СССР и зарубежных стран;

Г) в континентальных клубных кубковых турнирах;

Д) в Суперкубках Беларуси, СССР и других стран.

На сегодня полутысячный рубеж преодолели только два белорусских специалиста – Юрий Пунтус (610) и Эдуард Малофеев (547).

Близко к отметке в 500 матчей подошли: Сергей Боровский (444), Анатолий Юревич (443), Валерий Стрельцов (422), Сергей Солодовников (402) и Леонид Кучук (394).

 
 
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«Прессбол» выступил с инициативой организовать «Клуб белорусских тренеров».

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