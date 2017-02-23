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Нападающий минского «Динамо» Комаров дисквалифицирован на 2 матча
24.02.2017 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Никита Комаров наказан СДК КХЛ за грубую игру во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (2:7, 0-2 в серии).
Комаров дисквалифицирован на 2 матча и наказан индивидуальным денежным штрафом.
Напомним, во втором периоде встречи Комаров толкнул на борт нападающего Артема Ильенко, после чего судьи выписали хоккеисту минчан матч-штраф.
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Нападающий минского «Динамо» Никита Комаров наказан СДК КХЛ за грубую игру во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (2:7, 0-2 в серии).
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