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Нападающий минского «Динамо» Комаров дисквалифицирован на 2 матча

24.02.2017 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Никита Комаров наказан СДК КХЛ за грубую игру во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (2:7, 0-2 в серии).

Комаров дисквалифицирован на 2 матча и наказан индивидуальным денежным штрафом.

Напомним, во втором периоде встречи Комаров толкнул на борт нападающего Артема Ильенко, после чего судьи выписали хоккеисту минчан матч-штраф.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Никита Комаров наказан СДК КХЛ за грубую игру во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (2:7, 0-2 в серии).

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