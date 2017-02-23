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Полузащитник сборной Руанды Иранзи на просмотре в «Торпедо-БелАЗ»
24.02.2017 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник сборной Руанды Жан-Клод Иранзи на просмотре в «Торпедо-БелАЗ».
Футболист прибыл в расположение команды и поучаствует в ближайших товарищеских матчах клуба.
Последним клубом Иранзи был словацкий «Топольчаны».
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Полузащитник сборной Руанды Жан-Клод Иранзи на просмотре в «Торпедо-БелАЗ».
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