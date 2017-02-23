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Домрачева, Скардино и Чепелин выступят на предолимпийской неделе в Пхенчхане
24.02.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав сборной Беларуси на седьмой этап Кубка мира, который пройдет в южнокорейском Пхенчхане со 2 по 5 марта.
Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева.
Мужчины: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Дмитрий Абашев, Максим Воробей, Роман Елетнов.
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Стал известен состав сборной Беларуси на седьмой этап Кубка мира, который пройдет в южнокорейском Пхенчхане со 2 по 5 марта.
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