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Московское «Динамо» в одностороннем порядке расторгло контракт с Драгуном
24.02.2017 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», московское «Динамо» в одностороннем порядке расторгло контракт со Станиславом Драгуном.
Отметим, соглашение с белорусом действовало еще 2,5 года.
Напомним, Драгун перешел в «Динамо» в январе 2016 года, когда командой руководил Андрей Кобелев. С тех пор 28-летний центральный полузащитник принял участие в 23 матчах команды. Подробную статистику футболиста смотрите
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По сведениям «Прессбола», московское «Динамо» в одностороннем порядке расторгло контракт со Станиславом Драгуном.
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