Российский журналист Алексей Шевченко оценил игру минского «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина.

«Минские динамовцы очень неприятно удивили по итогам двух матчей в Ярославле. Там ожидалась интрига, а пока получается избиение. Что же происходит? Кажется, что хоккеисты клуба немного переоценили себя.

Знаете, так бывает, когда многое получается, а ты неправильно расставляешь акценты, анализируя успех. Считаешь, что сам мастер, а тренера слушать не надо, хотя причина хорошего регулярного чемпионата как раз в том, что все выполняли задание Крейга Вудкрофта.

Нельзя не отметить, что очень неудачную травму перед самым плей-офф получил Фредрик Петтерсон – один из самых техничных легионеров всего турнира. Без него непросто.

Но есть и еще одна версия, которая пересекается с первой. Уровень игроков команды не очень высокий, и они просто не могут стабильно показывать хорошую игру. Сейчас минчане обещают, что дома все изменится. Хотелось бы. Нет ничего хорошего в серии, где явное преимущество у одной команды», – сказал Шевченко.