﻿ «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ. Стоимость билетов на Суперкубок Беларуси 5 рублей. 21.by
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«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ. Стоимость билетов на Суперкубок Беларуси 5 рублей

24.02.2017 18:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня поступили в продажу билеты на матч за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ».

Стоимость одного билета составит 5 белорусских рублей (4 рубля стоимость билета + 1 рубль сбор билетного оператора) вне зависимости от места. Отметим, что в отдельных точках продажи возможен повышенный сбор.

Напомним, что матч за Суперкубок Беларуси состоится 11 марта на столичном стадионе ФК «Минск». Начало игры в 15.00 по белорусскому времени.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня поступили в продажу билеты на матч за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ».

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