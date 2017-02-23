Сегодня поступили в продажу билеты на матч за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ».

Стоимость одного билета составит 5 белорусских рублей (4 рубля стоимость билета + 1 рубль сбор билетного оператора) вне зависимости от места. Отметим, что в отдельных точках продажи возможен повышенный сбор.

Напомним, что матч за Суперкубок Беларуси состоится 11 марта на столичном стадионе ФК «Минск». Начало игры в 15.00 по белорусскому времени.