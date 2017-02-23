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Бадоян покинул «Гомель»
24.02.2017 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Контракт армянского футболиста Завена Бадояна с «Гомелем» расторгнут по обоюдному согласию.
Сообщается, что по семейным обстоятельствам футболист не сможет выступать за гомельчан.
Напомним, в декабре 2016 года Бадоян заключил с «Гомелем» соглашение сроком на 1 год и сыграл за это время в 5 товарищеских матчах.
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Контракт армянского футболиста Завена Бадояна с «Гомелем» расторгнут по обоюдному согласию.
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