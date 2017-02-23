Контракт армянского футболиста Завена Бадояна с «Гомелем» расторгнут по обоюдному согласию.

Сообщается, что по семейным обстоятельствам футболист не сможет выступать за гомельчан.

Напомним, в декабре 2016 года Бадоян заключил с «Гомелем» соглашение сроком на 1 год и сыграл за это время в 5 товарищеских матчах.