Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов объяснил причины расставания с белорусским полузащитником Станиславом Драгуном.

«Контракт с Драгуном расторгнут. По причине того, что он не проходил в состав, а игроку нужно игровое время. У нас были контрактные опции, все в соответствии с ними», – сообщил Кречетов.

Напомним, Драгун выступал за «Динамо» с начала 2016 года. С того времени он провел за команду 10 матчей в премьер-лиге, забив там один гол, 12 встреч в первенстве ФНЛ и одну игру Кубка России.