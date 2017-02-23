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Исполнительный директор московского «Динамо»: «Драгун не проходил в состав, а игроку нужно игровое время»
24.02.2017 18:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов объяснил причины расставания с белорусским полузащитником Станиславом Драгуном.
«Контракт с Драгуном расторгнут. По причине того, что он не проходил в состав, а игроку нужно игровое время. У нас были контрактные опции, все в соответствии с ними», – сообщил Кречетов.
Напомним, Драгун выступал за «Динамо» с начала 2016 года. С того времени он провел за команду 10 матчей в премьер-лиге, забив там один гол, 12 встреч в первенстве ФНЛ и одну игру Кубка России.
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Исполнительный директор московского «Динамо»: «Драгун не проходил в состав, а игроку нужно игровое время»
Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов объяснил причины расставания с белорусским полузащитником Станиславом Драгуном.
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