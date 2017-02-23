Бывший главный тренер Клаудио Раньери прокомментировал свое увольнение.

«Вчера моя мечта умерла. После эйфории прошлого сезона, после того, как мы стали чемпионами АПЛ, я мечтал лишь о том, чтобы навсегда оставаться с «Лестером», клубом, который я люблю. Увы, этого не случилось.

Я благодарю свою жену Розанну и всю семью за то, что меня поддерживали все время работы в «Лестере».

Больше всего я должен благодарить «Лестер». Это было удивительное приключение, которое я буду помнить всю жизнь.

Спасибо всем журналистам и СМИ, которые следовали за нами и освещали величайшую историю футбола. Сердечно благодарю всех в клубе, игроков, персонал, всех, кто был в клубе, был частью того, чего мы добились.

Я очень благодарен болельщикам, которые с первого дня пустили меня в свои сердца и любили меня. Я тоже люблю вас.

Никто никогда не отберет у нас того, чего мы сумели добиться. Надеюсь, вы будете думать об этом каждый день и улыбаться, как буду делать я.

Это было время чудес и счастья, которое я никогда не забуду. Это радость и честь – стать чемпионом с вами», – заявил Раньери.

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