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НБА. «Лейкерс» сыграют на выезде с «Оклахома-Сити», «Клипперс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи
24.02.2017 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
В пятницу, 24 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют на выезде с «Оклахома-Сити», «Клипперс» примут «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В пятницу, 24 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют на выезде с «Оклахома-Сити», «Клипперс» примут «Сан-Антонио».
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