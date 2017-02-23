﻿ НБА. «Лейкерс» сыграют на выезде с «Оклахома-Сити», «Клипперс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Лейкерс» сыграют на выезде с «Оклахома-Сити», «Клипперс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи

24.02.2017 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу, 24 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют на выезде с «Оклахома-Сити», «Клипперс» примут «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Вашингтон
Дата проведения
25 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью

 

Индиана – Мемфис
Дата проведения
25 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

 

Торонто – Бостон
Дата проведения
25 февраля, 03.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Превью

 

Чикаго – Финикс
Дата проведения
25 февраля, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

 

Милуоки – Юта
Дата проведения
25 февраля, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

 

Оклахома-Сити – Лейкерс
Дата проведения
25 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

 

Миннесота – Даллас
Дата проведения
25 февраля, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

 

Атланта – Майами
Дата проведения
25 февраля, 04.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Превью

 

Денвер – Бруклин
Дата проведения
25 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

 

Клипперс – Сан-Антонио
Дата проведения
25 февраля, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В пятницу, 24 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют на выезде с «Оклахома-Сити», «Клипперс» примут «Сан-Антонио».

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