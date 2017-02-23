Сегодня в спортивном комплексе «Юность» состоялась первая в нынешнем году тренировка «Сморгони».

Новым главным тренером команды назначен Алексей Дворецкий. Помогать ему будут старший тренер-начальник команды Владислав Дуксо и тренер – Владимир Кухлей.

Как сообщает официальный сайт клуба, 19 февраля закончился контракт у Николая Рындюка, который возглавлял «красно-черных» последние два сезона. По обоюдному согласию, руководство клуба и экс-главный тренер решили его не продлевать. Будущее специалиста в «Сморгони» будет зависеть от решения суда и дисциплинарного комитета АБФФ.

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