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«Динамо» Минск – «Локомотив». Группа BRUTTO выступит в предматчевом шоу
24.02.2017 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
В предматчевом шоу перед стартом матча плей-офф «Динамо-Минск» – «Локомотив» примет участие группа BRUTTO.
Напомним, игра состоится 25 февраля и начнется в 17.00 по белорусскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».
Напомним, группа BRUTTO однажды уже приглашалась на матч минского «Динамо», однако позже выступление было отменено.
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В предматчевом шоу перед стартом матча плей-офф «Динамо-Минск» – «Локомотив» примет участие группа BRUTTO.
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