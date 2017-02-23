﻿ «Динамо» Минск – «Локомотив». Группа BRUTTO выступит в предматчевом шоу. 21.by
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«Динамо» Минск – «Локомотив». Группа BRUTTO выступит в предматчевом шоу

24.02.2017 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В предматчевом шоу перед стартом матча плей-офф «Динамо-Минск» – «Локомотив» примет участие группа BRUTTO.

Напомним, игра состоится 25 февраля и начнется в 17.00 по белорусскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».

Напомним, группа BRUTTO однажды уже приглашалась на матч минского «Динамо», однако позже выступление было отменено.

 
Теги: Минск
 
 
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В предматчевом шоу перед стартом матча плей-офф «Динамо-Минск» – «Локомотив» примет участие группа BRUTTO.

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