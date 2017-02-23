В предматчевом шоу перед стартом матча плей-офф «Динамо-Минск» – «Локомотив» примет участие группа BRUTTO.

Напомним, игра состоится 25 февраля и начнется в 17.00 по белорусскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».

Напомним, группа BRUTTO однажды уже приглашалась на матч минского «Динамо», однако позже выступление было отменено.