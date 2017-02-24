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СМИ: в президенты Франции хотят выдвинуть Обаму
24.02.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев — Sputnik. Французы предлагают выдвинуть на пост президента страны бывшего хозяина Белого дома Барака Обаму, сообщает
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Поклонники бывшего президента США расклеили на улицах французской столицы большие плакаты с изображением улыбающегося Обамы. Политик изображен на фоне национального флага Франции с надписью "Obama17" и ссылкой на сайт obama2017.fr.
"Мы хотим собрать до 15 марта один миллион голосов, чтобы убедить Обаму участвовать в президентских выборах в мае 2017 года", — говорится в сообщении сторонников Обамы.
На сайте отмечается, что выбор в пользу Обамы обусловлен рядом факторов, в частности у него самое лучшее в мире резюме для подобной работы, и французы готовы сделать радикальный выбор. "Во времена, когда Франция собирается массово голосовать за ультраправого кандидата, мы все еще можем преподать этой планете урок демократии, избрав президентом иностранца", — говорится в сообщении.
СМИ обращает внимание, что как минимум одна вещь может помешать американцу стать президентом Франции. "Все это звучит здорово, но есть одна проблема. Президент Франции должен быть — ну, в общем, французом. А Обама не француз", — пишет ABC News.
Кроме этого, на сайте французских сторонников Обамы фигурирует его знакомый по президентской кампании лозунг "Yes we can!", с которым он добился должности главы государства США.
Ранее сообщалось, что Обама занял 12-е место в рейтинге всех президентов США.
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Активисты пришли к этой идее еще за два месяца до того, как Обама покинул пост главы государства.
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