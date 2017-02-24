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Агент футболиста Балотелли обещал отрезать ему язык

24.02.2017 19:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев — Sputnik. Агент итальянского нападающего "Ниццы" Марио Балотелли Мино Райола пообещал отрезать язык футболисту, сообщает Football Italia.

Форвард заработал красную карточку за ругань в адрес арбитра на 68-й минуте матча 26-го тура "Лорьян" — "Ницца" (0:1), который прошел 18 февраля. Для Балотелли эта дисквалификация уже третья в сезоне. Дисциплинарный комитет дисквалифицировал игрока на два матча, однако отстранение от второго матча носит условный характер — до первого проступка и попадания в поле зрения дисциплинарной комиссии.

"У меня есть решение. Я просто отрежу ему язык, в таком случае не будет больше никаких отговорок", — сказал Райола, комментируя ситуацию.

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура ранее на текущей неделе сообщил, что сигналы, которые поступают от Балотелли, нельзя назвать "положительными" с точки зрения вызова игрока в национальную команду.

26-летний нападающий стал игроком "Ниццы" летом 2016 года. До этого он защищал цвета "Интера", "Милана", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Балотелли стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года вместе со сборной Италии.

 
Теги: Минск
 
 
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В нынешнем сезоне форвард три раза получал красные карточки, а перспектива вызова его в сборную Италии весьма туманна.

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