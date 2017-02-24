﻿ Двух футболистов вьетнамского «Лонгана» дисквалифицировали на 2 года за демонстративный пропуск голов. 21.by
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Двух футболистов вьетнамского «Лонгана» дисквалифицировали на 2 года за демонстративный пропуск голов

25.02.2017 01:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Федерация футбола Вьетнама вынесла длительные дисквалификации игрокам «Лонгана» по итогам матча чемпионата страны против «Хошимина» (2:5), состоявшегося 19 февраля.

На 90-й минуте встречи при счете 2:2 главный арбитр назначил спорный пенальти в ворота «Лонгана».

30-летний вратарь «Лонгана» Нгуен Минь Ньыт во время исполнения соперником удара с точки повернулся спиной, не пытаясь отбить пенальти.

Затем в добавленное время «Лонган» в качестве протеста демонстративно пропустил еще пару мячей: футболисты команды расступались перед соперниками, а Минь Ньыт в моменте с первым выходом 1 на 1 кувыркнулся в сторону мяча, а во второй раз ушел из ворот.

В итоге вратарь был дисквалифицирован на два года, как и капитан команды, 32-летний защитник Хюинь Куанг Тхань.

Главный тренер «Лонгана» Нго Куанг Санг получил дисквалификацию на три года, а президент клуба после скандала ушел со своего поста.

Таблица чемпионата Вьетнама

 
 
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Федерация футбола Вьетнама вынесла длительные дисквалификации игрокам «Лонгана» по итогам матча чемпионата страны против «Хошимина» (2:5), состоявшегося 19...

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