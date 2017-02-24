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«Локомотив» арендовал Ари у «Краснодара» без опции выкупа

25.02.2017 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Краснодара» Ари перешел в «Локомотив».

Московский клуб приобрел 31-летнего бразильского форварда на условиях платной аренды до 15 июня 2017 года. Опции выкупа соглашение между клубами не предусматривает.

Ари перебрался в «Краснодар» летом 2013 года из «Спартака». В составе краснодарцев он провел 114 официальных матчей, забил 34 гола и отдал 18 результативных передач.

За «Локомотив» Ари будет выступать под 90-м номером. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

«Локомотив» арендовал Ари у «Краснодара» без опции выкупа

Фото: официальный сайт «Локомотива»

 
 
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Нападающий «Краснодара» Ари перешел в «Локомотив».

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