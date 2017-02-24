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КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. Минское «Динамо» примет «Локомотив» и другие матчи
25.02.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут третьи матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.
КХЛ
Кубок Гагарина
Первый раунд
Третьи матчи
Счет в серии: 0-2
Счет в серии: 0-2
Счет в серии: 0-2
Счет в серии: 0-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня пройдут третьи матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.
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