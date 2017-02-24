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«Барселона» может назначить Блана в случае ухода Луиса Энрике

25.02.2017 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» продолжает поиск главного тренера на случай расставания с Луисом Энрике, чей контракт заканчивается ближайшим летом.

Сообщается, что каталонский клуб контактировал с Лораном Бланом, возглавлявшим ранее «ПСЖ», сборную Франции и «Бордо».

51-летний француз выступал за «Барселону» как игрок в сезоне-1996/97.

Ранее стало известно, что в шорт-лист «Барселоны» также входят Хорхе Сампаоли («Севилья»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Роналд Куман («Эвертон») и Эусебио Сакристан («Сосьедад»).

 
 
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«Барселона» продолжает поиск главного тренера на случай расставания с Луисом Энрике, чей контракт заканчивается ближайшим летом.

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