продолжает поиск главного тренера на случай расставания с , чей контракт заканчивается ближайшим летом.

Сообщается, что каталонский клуб контактировал с , возглавлявшим ранее «ПСЖ», сборную Франции и «Бордо».

51-летний француз выступал за «Барселону» как игрок в сезоне-1996/97.

Ранее стало известно, что в шорт-лист «Барселоны» также входят Хорхе Сампаоли («Севилья»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Роналд Куман («Эвертон») и Эусебио Сакристан («Сосьедад»).