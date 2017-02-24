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Этап Кубка мира по фристайлу проходит в Раубичах
25.02.2017 10:42 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Этап Кубка мира по фристайлу стартовал в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", сообщает корреспондент Sputnik.
В предпоследнем этапе КМ в этом сезоне принимает участие порядка 70 лыжных акробатов из 12 стран мира: Австралии, Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии и Японии.
Программу соревнований открыла женская квалификация. За право выступить в топ-12 боролись 23 спортсменок, в том числе две белоруски Александра Романовская и Анна Рослик. Романовская показала четвертый результат в квалификации — 84,10 балла, Рослик получила 68,64 балла и заняла 15-е место. Лучший результат в квалификации у китайской фристайлистки Ксю Менгтао — 93,76.
Позже пройдет мужская квалификация. По словам главного тренер сборной Беларуси Николая Козеко, в ней примут участие шесть белорусских спортсменов: Максим Густик, Станислав Гладченко, Артем Башлаков, Дмитрий Мазуркевич, Павел Дик, Илья Горелик. Как сообщалось ранее, в этапе КМ не сможет принять участие олимпийский чемпион Антон Кушнир — он проходит медобследование.
Расписание:
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Программу соревнований открыла женская квалификация, в первый финал пробилась лишь одна представительница Беларуси Александра Романовская.
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