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Этап Кубка мира по фристайлу проходит в Раубичах

25.02.2017 10:42 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 фев — Sputnik. Этап Кубка мира по фристайлу стартовал в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", сообщает корреспондент Sputnik.

В предпоследнем этапе КМ в этом сезоне принимает участие порядка 70 лыжных акробатов из 12 стран мира: Австралии, Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии и Японии. 

Программу соревнований открыла женская квалификация. За право выступить в топ-12 боролись 23 спортсменок, в том числе две белоруски Александра Романовская и Анна Рослик. Романовская показала четвертый результат в квалификации — 84,10 балла, Рослик получила 68,64 балла и заняла 15-е место. Лучший результат в квалификации у китайской фристайлистки Ксю Менгтао — 93,76.

Позже пройдет мужская квалификация. По словам главного тренер сборной Беларуси Николая Козеко, в ней примут участие шесть белорусских спортсменов: Максим Густик, Станислав Гладченко, Артем Башлаков, Дмитрий Мазуркевич, Павел Дик, Илья Горелик. Как сообщалось ранее, в этапе КМ не сможет принять участие олимпийский чемпион Антон Кушнир — он проходит медобследование.

Расписание:

  • 11:15-11:15 — подготовка склона, открывающие 
  • 11:15-12:05 — квалификация (муж) 
  • 12:05-12:25 — перерыв 
  • 12:25-12:35 — замер скорости (жен+муж финалисты)  
  • 12:35-13:10 — тренировка (жен+муж финалисты)
  • 13:10-13:30 — подготовка склона, открывающие 
  • 13:30-13:48 — женщины, финал 1 (12) 
  • 13:48-14:06 — мужчины, финал 1 (12) 
  • 14:06-14:09 — перерыв 
  • 14:09-14:19 — женщины, финал 2 (6) 
  • 14:19-14:.30 — мужчины, финал 2 (6) 
  • 14:30-14:35 — подготовка церемонии награждения 
  • 14:35-14:40 — награждение (жен) 
  • 14:40-14:45 — награждение (муж) 
  • 14:45-15:00 — интервью призеров

Sputnik Беларусь является международным информационным партнером этапа КМ по фристайлу.

 
Теги: Минск
 
 
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Программу соревнований открыла женская квалификация, в первый финал пробилась лишь одна представительница Беларуси Александра Романовская.

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