МИНСК, 25 фев — Sputnik. Этап Кубка мира по фристайлу стартовал в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", сообщает корреспондент Sputnik.

В предпоследнем этапе КМ в этом сезоне принимает участие порядка 70 лыжных акробатов из 12 стран мира: Австралии, Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии и Японии.

Программу соревнований открыла женская квалификация. За право выступить в топ-12 боролись 23 спортсменок, в том числе две белоруски Александра Романовская и Анна Рослик. Романовская показала четвертый результат в квалификации — 84,10 балла, Рослик получила 68,64 балла и заняла 15-е место. Лучший результат в квалификации у китайской фристайлистки Ксю Менгтао — 93,76.

Позже пройдет мужская квалификация. По словам главного тренер сборной Беларуси Николая Козеко, в ней примут участие шесть белорусских спортсменов: Максим Густик, Станислав Гладченко, Артем Башлаков, Дмитрий Мазуркевич, Павел Дик, Илья Горелик. Как сообщалось ранее, в этапе КМ не сможет принять участие олимпийский чемпион Антон Кушнир — он проходит медобследование.

Расписание:

11:15-11:15 — подготовка склона, открывающие

11:15-12:05 — квалификация (муж)

12:05-12:25 — перерыв

12:25-12:35 — замер скорости (жен+муж финалисты)

12:35-13:10 — тренировка (жен+муж финалисты)

13:10-13:30 — подготовка склона, открывающие

13:30-13:48 — женщины, финал 1 (12)

13:48-14:06 — мужчины, финал 1 (12)

14:06-14:09 — перерыв

14:09-14:19 — женщины, финал 2 (6)

14:19-14:.30 — мужчины, финал 2 (6)

14:30-14:35 — подготовка церемонии награждения

14:35-14:40 — награждение (жен)

14:40-14:45 — награждение (муж)

14:45-15:00 — интервью призеров

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