﻿ Товарищеские матчи. «Минск» сыграет с «Амкаром», «Гомель» против «Волны» и другие матчи. 21.by
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Товарищеские матчи. «Минск» сыграет с «Амкаром», «Гомель» против «Волны» и другие матчи

25.02.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу 25 февраля состоится ряд товарищеских матчей с участием белорусских команд.

Товарищеские матчи

ЦРФСО (Россия, Д3) – Витебск

25 февраля, 11:00

Лида (Д2) – Слоним-2017 (Д2)

25 февраля, 12:00

Городея – Славия

25 февраля, 13:00

Смолевичи-СТИ (Д2) – Ислочь

25 февраля, 13:00

Белшина (Д2) – Локомотив (Д2)

25 февраля, 13:00

Минск дубль – Неман дубль

25 февраля, 13:00

Нафтан – Луч-Энергия (Россия, Д2)

25 февраля, 13:30

Неман – Барановичи (Д2)

25 февраля, 14:30

Луч Минск (Д2) – Крумкачы дубль

25 февраля, 15:30

Минск – Амкар (Россия)

25 февраля, 18:30

Гомель – Волна (Д2)

25 февраля, 18:30

 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В субботу 25 февраля состоится ряд товарищеских матчей с участием белорусских команд.

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