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Товарищеские матчи. «Минск» сыграет с «Амкаром», «Гомель» против «Волны» и другие матчи
25.02.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу 25 февраля состоится ряд товарищеских матчей с участием белорусских команд.
Товарищеские матчи
ЦРФСО (Россия, Д3) – Витебск
25 февраля, 11:00
Лида (Д2) – Слоним-2017 (Д2)
25 февраля, 12:00
Городея – Славия
25 февраля, 13:00
Смолевичи-СТИ (Д2) – Ислочь
25 февраля, 13:00
Белшина (Д2) – Локомотив (Д2)
25 февраля, 13:00
Минск дубль – Неман дубль
25 февраля, 13:00
Нафтан – Луч-Энергия (Россия, Д2)
25 февраля, 13:30
Неман – Барановичи (Д2)
25 февраля, 14:30
Луч Минск (Д2) – Крумкачы дубль
25 февраля, 15:30
Минск – Амкар (Россия)
25 февраля, 18:30
Гомель – Волна (Д2)
25 февраля, 18:30
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В субботу 25 февраля состоится ряд товарищеских матчей с участием белорусских команд.
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