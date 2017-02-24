﻿ Кубок президента. 1/4 финала. «Юность» принимает U-20, «Шахтер» против «Динамо-Молодечно» и другие матчи. 21.by
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Кубок президента. 1/4 финала. «Юность» принимает U-20, «Шахтер» против «Динамо-Молодечно» и другие матчи

25.02.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня стартует плей-офф экстралиги.

Кубок президента

1/4 финала

Первые матчи

Юность-Минск – Беларусь U-20
Дата проведения
25 февраля, 13.00
Онлайн матча Видео

 

Гомель – Металлург Жлобин
Дата проведения
25 февраля, 17.00
Онлайн матча Видео

 

Неман – Лида
Дата проведения
25 февраля, 17.00
Онлайн матча Видео

 

Шахтер Солигорск – Динамо Молодечно
Дата проведения
25 февраля, 17.00
Онлайн матча Видео
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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