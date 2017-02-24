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Кубок президента. 1/4 финала. «Юность» принимает U-20, «Шахтер» против «Динамо-Молодечно» и другие матчи
25.02.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня стартует плей-офф экстралиги.
Кубок президента
1/4 финала
Первые матчи
Гомель – Металлург Жлобин
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Кубок президента. 1/4 финала. «Юность» принимает U-20, «Шахтер» против «Динамо-Молодечно» и другие матчи
Сегодня стартует плей-офф экстралиги.
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