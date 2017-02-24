|
Владелец «Интера» обсудил с Пересом трансфер Хамеса Родригеса
25.02.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес интересен «Интеру».
Чжан Цзиньдун, глава компании Suning Commerce Group, владеющей «Интером», побывал в Мадриде. Официальная причина визита – общение с испанцами относительно телеправ на показ матчей примеры в Китае.
Однако Цзиньдун также встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить трансфер Хамеса. Считается, что Перес против продажи колумбийца.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес интересен «Интеру».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии