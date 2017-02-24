Полузащитник «Реала» Хамес Родригес интересен «Интеру».

Чжан Цзиньдун, глава компании Suning Commerce Group, владеющей «Интером», побывал в Мадриде. Официальная причина визита – общение с испанцами относительно телеправ на показ матчей примеры в Китае.

Однако Цзиньдун также встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить трансфер Хамеса. Считается, что Перес против продажи колумбийца.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь .

Владельцы «Интера» готовы выделить 400 миллионов евро на трансферы