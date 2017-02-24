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Владелец «Интера» обсудил с Пересом трансфер Хамеса Родригеса

25.02.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес интересен «Интеру».

Чжан Цзиньдун, глава компании Suning Commerce Group, владеющей «Интером», побывал в Мадриде. Официальная причина визита – общение с испанцами относительно телеправ на показ матчей примеры в Китае.

Однако Цзиньдун также встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить трансфер Хамеса. Считается, что Перес против продажи колумбийца.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

Владельцы «Интера» готовы выделить 400 миллионов евро на трансферы

 
 
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес интересен «Интеру».

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