﻿ Чемпионат Англии. «Челси» играет с «Суонси», «Эвертон» против «Сандерленда». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Чемпионат Англии. «Челси» играет с «Суонси», «Эвертон» против «Сандерленда»

25.02.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В 26-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Суонси», «Тоттенхэм» примет «Сток Сити», а «Лестер» без Клаудио Раньери встретится с «Ливерпулем».

Чемпионат Англии

26-й тур

Вест Бромвич – Борнмут
Дата проведения
25 февраля, 18.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика
Челси – Суонси
Дата проведения
25 февраля, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Кристал Пэлас – Мидлсбро
Дата проведения
25 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика
Эвертон – Сандерленд
Дата проведения
25 февраля, 18.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика
Халл – Бернли
Дата проведения
25 февраля, 18.00, «Кей Си Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Уотфорд – Вест Хэм
Дата проведения
25 февраля, 20.30, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика
Тоттенхэм – Сток Сити
Дата проведения
26 февраля, 16.30, «Уайт Харт Лейн»
превью матча онлайн статистика
Лестер – Ливерпуль
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 26-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Суонси», «Тоттенхэм» примет «Сток Сити», а «Лестер» без Клаудио Раньери встретится с «Ливерпулем».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владелец «Интера» обсудил с Пересом трансфер Хамеса Родригеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика