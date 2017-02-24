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Чемпионат Англии. «Челси» играет с «Суонси», «Эвертон» против «Сандерленда»
25.02.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 26-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Суонси», «Тоттенхэм» примет «Сток Сити», а «Лестер» без Клаудио Раньери встретится с «Ливерпулем».
Чемпионат Англии
26-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 26-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Суонси», «Тоттенхэм» примет «Сток Сити», а «Лестер» без Клаудио Раньери встретится с «Ливерпулем».
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