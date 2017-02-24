МИНСК, 25 фев — Sputnik. Белорусские фристайлисты не смогли пробиться в первый финал (топ-12) на этапе Кубка мира в "Раубичах", сообщает корреспондент Sputnik.

Шестой этап КМ по фристайлу проходит в субботу, 25 февраля. Участие в соревнованиях принимают сильнейшие лыжные акробаты из 12 стран мира. Многие сборные привезли в Беларусь сильнейшие составы.

В мужской квалификации за право выступить в первом финале боролись 32 спортсмена, в числе которых пять белорусов. К сожалению, никто из представителей Беларуси в топ-12 не попал: Павел Дик — 13-е место (89,18), Максим Густик — 16-й (85,40), Станислав Гладченко — 19-й (84,24), Илья Горелик — 23-й (77,49) и Дмитрий Мазуркевич — 28-й (70,50).

"Немножко многовато скорости было, попал в попутный ветер. Пытался вытянуть, но не получилось", — прокомментировал свой прыжок Густик.

По его словам, многим спортсменам приходиться бороться с высокой скоростью. "Я с этого сезона изменил немного технику прыжков. Пока привыкаю к ней. Надо больше напрыгать. Думаю, все будет нормально. Основные соревнования впереди — Чемпионат мира. Готовимся к нему", — продолжил фристайлист.

Густик отметил, что отсутствие сегодня лидера команды Антона Кушнира сказывается на выступление всей сборной. "Хотелось бы, конечно, чтобы Антон тоже выступал. Как никак он олимпийский чемпион. Смотришь не него — учишься, берешь лучшее от него. Хочется прыгать лучше, чтобы не было никаких вопросов", — заключил собеседник Sputnik.

Напомним, Кушнир не выступает на домашнем этапе КМ из-за прохождения медицинского обследования.

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