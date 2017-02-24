Игроки «Салавата Юлаева» перед вторым матчем 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции c «Ак Барсом» провели вечер в ресторане возле «Татнефть Арены».

Целый ряд игроков команды во главе с капитаном «Салавата» Игорем Григоренко употребляли спиртное, в том числе Александр Логинов, Денис Паршин, Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов. Отмечается, что Капризов, в отличие от остальных участников «банкета», за вечер выпил не больше одного бокала пива.

Напомним, что в текущий момент счет в серии 2–0 в пользу казанского клуба.

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