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Фристайл. Кубок мира. Ни один из пяти белорусов не пробился в финал этапа в Раубичах
25.02.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ни один из пяти участвовавших белорусов не прошел квалификацию домашнего этапа Кубка мира по фристайлу в Раубичах. Для попадания в раунд сильнейших необходимо было занимать место не ниже 12-го.
Кубок мира
Раубичи, Беларусь
Акробатика
Квалификация
Мужчины
1. Ци Гуанпу (Китай) – 121,72
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Ни один из пяти участвовавших белорусов не прошел квалификацию домашнего этапа Кубка мира по фристайлу в Раубичах.
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