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Фристайл. Кубок мира. Ни один из пяти белорусов не пробился в финал этапа в Раубичах

25.02.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ни один из пяти участвовавших белорусов не прошел квалификацию домашнего этапа Кубка мира по фристайлу в Раубичах. Для попадания в раунд сильнейших необходимо было занимать место не ниже 12-го.

Кубок мира

Раубичи, Беларусь

Акробатика

Квалификация

Мужчины

1. Ци Гуанпу (Китай) – 121,72
2. Ханг Жоу (Китай) – 120,36
3. Оливер Рочон (Канада) – 117,70...
13. Павел Дик (Беларусь) – 89,18...
16. Максим Густик (Беларусь) – 85,40...
19. Станислав Гладченко (Беларусь) – 84,24...
23. Илья Горелик (Беларусь) – 77,49...
28. Дмитрий Мазуркевич (Беларусь) – 70,50

 
 
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Ни один из пяти участвовавших белорусов не прошел квалификацию домашнего этапа Кубка мира по фристайлу в Раубичах.

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