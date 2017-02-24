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Лыжи. Чемпионат мира. Бьорген выиграла скиатлон, Пярмякоски – 2-я, Калла – 3-я, Чекалева – 7-я
25.02.2017 14:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти прошел женский скиатлон. Победу одержала норвежка Марит Бьорген. Россиянка Юлия Чекалева финишировала седьмой.
Лыжные гонки
Чемпионат мира
Лахти, Финляндия
Женщины
Скиатлон
1. Марит Бьорген (Норвегия) – 37.57,5
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Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти прошел женский скиатлон.
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