﻿ Лыжи. Чемпионат мира. Бьорген выиграла скиатлон, Пярмякоски – 2-я, Калла – 3-я, Чекалева – 7-я. 21.by
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Лыжи. Чемпионат мира. Бьорген выиграла скиатлон, Пярмякоски – 2-я, Калла – 3-я, Чекалева – 7-я

25.02.2017 14:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти прошел женский скиатлон. Победу одержала норвежка Марит Бьорген. Россиянка Юлия Чекалева финишировала седьмой.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Женщины

Скиатлон

1. Марит Бьорген (Норвегия) – 37.57,5
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 4,8
3. Шарлотте Калла (Швеция) – 32,0
4. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 1.05,0
5. Хайди Венг (Норвегия) – 1.05,1
6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.05,4
7. Юлия Чекалева (Россия) – 1.05,7
8. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.11,1
9. Анастасия Седова (Россия) – 1.15,3
10. Масако Ишида (Япония) – 1.21,8…
12. Анне Кюлленен (Финляндия) – 1.39,3
13. Лаура Мононен (Финляндия) – 1.39,4
19. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 2.12,2…
26. Стина Нильссон (Швеция) – 3.00,2…

Джессика Диггинс (США) не финишировала.

 
 
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Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти прошел женский скиатлон.

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