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Белоруска Романовская не прыгнула в суперфинал этапа КМ по фристайлу

25.02.2017 14:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 фев — Sputnik. Белорусская фристайлистка Александра Романовская не попала  в суперфинал этап Кубка мира, который проходит в "Раубичах", сообщает корреспондент Sputnik.

За право выступить в суперфинале этапа КМ боролись 12 спортсменок. Романовская заняла десятое (58,59 балла) место и не попала в число шести сильнейших. В суперфинале выступят 6 лучших лыжных акробаток планеты — лидер сезона китаянка Ксю Менгтао, ее соотечественница Ю Янг, австралийки Саманта Уэллс, Лидия Лассила и Даниэль Скотт, а также представительница Украины Ольга Полюк.

В суперфинал не смогла также попасть россиянка Кристина Спиридонова. "На самом деле рада, что смогла выступить в финале. Но хотелось бы лучше выступить, и были лучшие выступления. Но все приходит с опытом, будем стараться", — сказала в интервью Sputnik Спиридонова.

По ее словам, на результат повлияла погода. "Большее влияние оказывала погода. Сильный ветер сбивал с настроя", — продолжила она.

Собеседница Sputnik рассказала, что ей нравится прыгать в "Раубичах". "Люблю это место. Рада, что мы сюда приехали", — уточнила она.

Напомним, среди мужчин белорусские фристайлисты также не смогли пробиться в число претендентов на медали домашнего этапа КМ.

Sputnik Беларусь является международным информационным партнером этапа КМ по фристайлу.

 
Теги: Минск
 
 
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Фристайлиста неудачно совершила приземление, что не позволила ей продолжить дальнейшую борьбу за медали.

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