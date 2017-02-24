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Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Малиновский победил, белорус Смольский – 4-й
25.02.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский биатлонист Игорь Малиновский сегодня на юниорском чемпионате мира в Осрбли выиграл спринт, белорус Антон Смольский был четвертым.
Чемпионат мира среди юниоров
Осрбли, Словакия
Юниоры
Спринт
1. Игорь Малиновский (Россия) – 24.32,2 (0+0)
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Российский биатлонист Игорь Малиновский сегодня на юниорском чемпионате мира в Осрбли выиграл спринт, белорус Антон Смольский был четвертым.
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