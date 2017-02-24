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Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Малиновский победил, белорус Смольский – 4-й

25.02.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский биатлонист Игорь Малиновский сегодня на юниорском чемпионате мира в Осрбли выиграл спринт, белорус Антон Смольский был четвертым.

Чемпионат мира среди юниоров

Осрбли, Словакия

Юниоры

Спринт

1. Игорь Малиновский (Россия) – 24.32,2 (0+0)
2. Кирилл Стрельцов (Россия) – 12,2 (0+0)
3. Роман Еремин (Казахстан) – 24,9 (2+0)
4. Антон Смольский (Беларусь) – 25,1 (1+0)
5. Давид Цобель (Германия) – 38,2 (1+0)
6. Милан Земличка (Чехия) – 43,2 (0+0)
18. Роман Шинкевич (0+2) +1:44.6
28. Вадим Радюк (0+1) +2:22.0
61. Игорь Карпюк (2+2) +3:52.3

 
 
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Российский биатлонист Игорь Малиновский сегодня на юниорском чемпионате мира в Осрбли выиграл спринт, белорус Антон Смольский был четвертым.

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