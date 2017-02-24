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Sport.es: Моуринью уговаривает Неймара перейти в «МЮ» летом
25.02.2017 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен летом приобрести нападающего «Барселоны» Неймара.
Португальский специалист неделю назад связался с 25-летним бразильцем и с тех пор регулярного звонит ему, пытаясь уговорить перейти в «МЮ».
Моуринью объясняет Неймару, что переезд в Англию и работа с ним пойдет игроку на пользу – он станет более сильным футболистом.
Тренер уже сообщил своим ближайшим помощникам, что трансфер Неймара стал бы идеальным усилением атаки «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Неймар в октябре 2016 года продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен летом приобрести нападающего «Барселоны» Неймара.
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