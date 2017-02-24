МИНСК, 25 фев — Sputnik. Австралийская фристайлистка Лидия Лассила стала победительницей этапа Кубка мира, сообщает корреспондент Sputnik.

В субботу, 25 февраля, в спортивном комплексе "Раубичи" прошел шестой этап КМ по лыжной акробатике. Победу в суперфинале одержала представительница Австралии Лидия Лассила, серебро соревнований досталось ее соотечественнице Даниэль Скотт, третьей на пьедестал поднялась китаянка Ксю Менгтао. Белоруска Александра Романовская из-за неудачного приземления в финале не смогла пробиться в число шести сильнейших и заняла десятое место в итоговом протоколе. Еще одна представительница Беларуси Анна Рослик стала 15-й.

У мужчин все три первых места достались китайским спортсменам: золото у Цинди Ванга, серебро взял Ци Гуангпу, бронзовая медаль у Хан Чжу.