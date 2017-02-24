﻿ Австралийка и китаец выиграли этап Кубка мира по фристайлу в Раубичах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Австралийка и китаец выиграли этап Кубка мира по фристайлу в Раубичах

25.02.2017 15:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Австралийская фристайлистка Лидия Лассила стала победительницей этапа Кубка мира, сообщает корреспондент Sputnik.

В субботу, 25 февраля, в спортивном комплексе "Раубичи" прошел шестой этап КМ по лыжной акробатике. Победу в суперфинале одержала представительница Австралии Лидия Лассила, серебро соревнований досталось ее соотечественнице Даниэль Скотт, третьей на пьедестал поднялась китаянка Ксю Менгтао. Белоруска Александра Романовская из-за неудачного приземления в финале не смогла пробиться в число шести сильнейших и заняла десятое место в итоговом протоколе. Еще одна представительница Беларуси Анна Рослик стала 15-й. 

У мужчин все три первых места достались китайским спортсменам: золото у Цинди Ванга, серебро взял Ци Гуангпу, бронзовая медаль у Хан Чжу. 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Австралийская фристайлистка Лидия Лассила стала победительницей этапа Кубка мира, сообщает корреспондент Sputnik. В субботу, 25 февраля,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Sport.es: Моуринью уговаривает Неймара перейти в «МЮ» летом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика