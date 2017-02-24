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Тони Фергюсон: «Хабиб, ты первый номер среди трепла. Ты бычара, а я матадор и прикончу тебя»

25.02.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Телефонная пресс-конференция между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном обернулась перепалкой и взаимными угрозами.

«Я сломаю твою волю. У меня за плечами 20 лет борьбы, – заявил Фергюсон. – У этого парня нет ни шанса против моей борьбы. Мои навыки гораздо совершеннее. Иди к черту, Хабиб. Ты бычара, а я матадор и прикончу тебя. За тобой 1,9 миллиона фолловеров, которые будут расстроены, когда я забью тебя досрочно.

Он говорит, что сломает мою руку. Давай, ломай. У меня есть другие части тела, которыми я могу наносить удары. Ты говоришь, что являешься первым номером дивизиона. Ты первый номер среди трепла. Твой набитый рекорд ни черта не стоит».

«Мне не нужны были деньги, я пытался добиться этого боя и организовал его я, а не Дэйна Уайт, – сказал Нурмагомедов. – Мне предлагали другие бои, но я отказывался и требовал боя с тобой, а ты пытался избежать поединка, запросив больше денег. Ты просил больше денег потому, что понимаешь, что это твой последний бой. 4 марта я сломаю тебе карьеру и лицо. Знаешь, почему ты нервничаешь? Потому что я говорю правду. Я добился боя с тобой, а ты пытался сбежать. Ты не Эль-Кукуй, а Эль-Нокдауно».

В то же время Нурмагомедов назвал поединок против Фергюсона «величайшим боем в истории легкого веса».

Бой Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 марта. На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе.

 

 
 
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Телефонная пресс-конференция между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном обернулась перепалкой и взаимными угрозами.

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