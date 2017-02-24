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SEHA-лига. БГК в гостях у «Горенье»
25.02.2017 15:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
SEHA-лига
Горенье Словения – БГК имени Мешкова Беларусь
25 февраля, 20.00
Положение команд: Вардар – 44 очка (17 матчей), Веспрем – 41 (17), Целе – 33 (18), Загреб – 31 (15), БГК имени Мешкова – 29 (16), Металург – 16 (16), Нексе – 15 (16), Горенье – 12 (15), Татран -10 (15), Извиджач – 3 (15).
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SEHA-лига Горенье Словения – БГК имени Мешкова Беларусь 25 февраля, 20.00 Положение команд: Вардар – 44 очка (17 матчей), Веспрем – 41 (17), Целе – 33 (18), Загреб – 31 (15), БГК имени...
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