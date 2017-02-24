Первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков оценил развитие спорта в стране.

«В результате проведенного социального исследования отмечу, что за последнее время значительно увеличилось число белорусов, занимающихся спортом. Руководители страны своим примером показывают, как надо заниматься физической культурой, в Беларуси за последние годы построено немало спортивных объектов, которые находятся в шаговой доступности для населения, начиная от площадок для воркаута, баскетбола и волейбола. На этой неделе открыли крытый футбольный манеж в Гродно.

Добились значительного увеличения времени по пропаганде здорового образа жизни на телевидении. Людям это интересно. Зайдите сегодня в современные тренажерные залы – за свой счет занимаются многие. Открываются спортшколы, такие, как школа гимнастики Александры Наркевич, школа шахмат Анастасии Сорокиной, за счет внебюджетных средств будет создана секция фехтования в Минске. Население готово вкладывать свои средства в здоровый образ жизни.

Мы значительно продвинулись в проведении спортивных зрелищных, ярких праздников. Люди с удовольствием регистрируются в интернете, приходят и участвуют. Все открыто и прозрачно», – сказал Рыженков.