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Прибыль «Ювентуса» в первой половине сезона-2016/17 составила 72 млн евро

25.02.2017 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Совет директоров «Ювентуса» утвердил промежуточный финансовый отчет по итогам первой части сезона-2016/17.

В период с 30 июня до 31 декабря 2016 года доход туринского клуба составил 314,9 миллиона евро, что существенно больше, чем годом ранее – 204,5 миллиона.

Операционные затраты – 182,2 миллиона, амортизация – 48,2 миллиона, операционный доход – 84,8 миллиона.

Прибыль «Ювентуса» равна 72 миллионам евро. Год назад эта цифра составляла 30,3 миллиона.

Долг клуба за прошедшее полугодие снизился со 199,4 миллиона до 174,1 миллиона. Собственный капитал клуба вырос с 53,4 миллиона до 125,4 миллиона.

 
 
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Совет директоров «Ювентуса» утвердил промежуточный финансовый отчет по итогам первой части сезона-2016/17.

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