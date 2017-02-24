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«Динамо» Минск – «Локомотив». Петтерссон и Палушай отсутствуют в заявке минчан
25.02.2017 16:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны стартовые составы матча «Динамо» Минск – «Локомотив».
«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Граньяни – Коробов, Дрозд – Стась – Волков; Хенкель – Шинкевич, Клинкхаммер (А) – Эллисон – Степанов; Готовец – Лисовец, Гаврус – С. Костицын (А) – Павлович (К); Китаров – Кулаков – Матерухин; Карабань.
«Локомотив»: Мурыгин (Судницын); Кронвалл (К) – Накладал, Тальбо (А) – Контиола – Козун; Любушкин – Гавриков, Полунин – Красковский – Коршков; Рафиков – Пашнин (А), Ильенко – Локтионов – Кадейкин; Коледов – Д. Осипов, Лугин – Апальков – Аверин.
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Стали известны стартовые составы матча «Динамо» Минск – «Локомотив».
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