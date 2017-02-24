Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко выразил уверенность в том, что матч «Динамо» Минск – «Локомотив» понравится зрителям.

«По себе чувствую, какой интерес к противостоянию с ярославцами. Раздал все свои пригласительные на сегодняшний матч. Уверен, динамовцы должны забыть о поражениях», – заявил Шамко.