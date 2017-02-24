﻿ Александр Шамко: «Раздал все свои пригласительные на «Динамо» – «Локомотив». Уверен, минчане должны забыть о поражениях». 21.by
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Александр Шамко: «Раздал все свои пригласительные на «Динамо» – «Локомотив». Уверен, минчане должны забыть о поражениях»

25.02.2017 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко выразил уверенность в том, что матч «Динамо» Минск – «Локомотив» понравится зрителям.

«По себе чувствую, какой интерес к противостоянию с ярославцами. Раздал все свои пригласительные на сегодняшний матч. Уверен, динамовцы должны забыть о поражениях», – заявил Шамко.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко выразил уверенность в том, что матч «Динамо» Минск – «Локомотив» понравится зрителям.

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