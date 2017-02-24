Первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков объяснил, почему не смог принять участие в забеге с голым торсом в честь 23 февраля.

«Забег с голым торсом? В это же время был назначен оргкомитет по проведению Евроигр-2019, поэтому не смог приехать к Дворцу спорта. Если бы удалось принять участие в старте, то ничем бы не отличался от других бегунов. Форма у меня хорошая», – сказал Рыженков.

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