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Максим Рыженков: «Забег с голым торсом? В это же время был назначен оргкомитет по проведению Евроигр-2019, поэтому не смог приехать»
25.02.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков объяснил, почему не смог принять участие в забеге с голым торсом в честь 23 февраля.
«Забег с голым торсом? В это же время был назначен оргкомитет по проведению Евроигр-2019, поэтому не смог приехать к Дворцу спорта. Если бы удалось принять участие в старте, то ничем бы не отличался от других бегунов. Форма у меня хорошая», – сказал Рыженков.
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Максим Рыженков: «Забег с голым торсом? В это же время был назначен оргкомитет по проведению Евроигр-2019, поэтому не смог приехать»
Первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков объяснил, почему не смог принять участие в забеге с голым торсом в честь 23 февраля.
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