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На "Минскую лыжню - 2017" вышло около 2 тысяч участников
25.02.2017 17:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Команды Витебского облисполкома и команды Службы безопасности президента стали победителями первых двух заездов "Минской лыжни-2017", которая состоялась в субботу на лыжероллерной трассе на проспекте Победителей.
© Sputnik / Виктор Толочко
Первыми на старт вышли команды областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома. Лучшее время в эстафете 4х2,5 км продемонстрировали представители Витебской области.
"Мы не ставили задачу выиграть, мы ставили задачу выступить максимально на что достойны. Получилось победить. Мы рады", — заявил сразу после финиша в эфире телеканала
Вторыми в эстафете чиновников стала команда Брестского облисполкома, третьими — лыжники из Минского областного исполнительного комитета.
В эстафетной гонке среди силовых ведомств сильнейшими были лыжники из Службы безопасности Президента Беларуси. Они обошли обладателей второго места — команду МЧС, за которую на заключительном этапе бежал глава ведомства Владимир Ващенко. Третьими в соревнованиях силовиков стали представители Генеральной прокуратуры. Генпрокурор Александр Конюк также участвовал в лыжне.
Призеров среди участников масс-стартов не определяли. Но каждого лыжника, который добрался до финиша, отметили памятной медалью. Среди обладателей такой медали оказался и председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов.
"Такие мероприятия помогают держать себя в спортивной форме. Постоянно принимаю участие в лыжне. В этом году соревнования прошли в трех номинациях. В масс-старте вырваться в лидеры тяжело в соперничестве с более молодыми, но я постарался продемонстрировать, что на лыжне отнюдь не новичок", — цитирует Анфимова
В "Минской лыжне-2017", по оценке организаторов, приняли участие около 2 тысяч участников.
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Среди команд-участниц заезда чиновников лучшими были лыжники из Витебского облисполкома и Службы безопасности президента; победителей масс-стартов не...
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