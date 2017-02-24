﻿ На "Минскую лыжню - 2017" вышло около 2 тысяч участников. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На "Минскую лыжню - 2017" вышло около 2 тысяч участников

25.02.2017 17:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Команды Витебского облисполкома и команды Службы безопасности президента стали победителями первых двух заездов "Минской лыжни-2017", которая состоялась в субботу на лыжероллерной трассе на проспекте Победителей.

На "Минскую лыжню - 2017" вышло около 2 тысяч участников
© Sputnik / Виктор Толочко
Австралийка и китаец выиграли этап Кубка мира по фристайлу в Раубичах

Первыми на старт вышли команды областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома. Лучшее время в эстафете 4х2,5 км продемонстрировали представители Витебской области.

"Мы не ставили задачу выиграть, мы ставили задачу выступить максимально на что достойны. Получилось победить. Мы рады",  — заявил сразу после финиша в эфире телеканала ОНТ глава Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

Вторыми в эстафете чиновников стала команда Брестского облисполкома, третьими — лыжники из Минского областного исполнительного комитета.

В эстафетной гонке среди силовых ведомств сильнейшими были лыжники из Службы безопасности Президента Беларуси. Они обошли обладателей второго места — команду МЧС, за которую на заключительном этапе бежал глава ведомства Владимир Ващенко. Третьими в соревнованиях силовиков стали представители Генеральной прокуратуры. Генпрокурор Александр Конюк также участвовал в лыжне.

Призеров среди участников масс-стартов не определяли. Но каждого лыжника, который добрался до финиша, отметили памятной  медалью. Среди обладателей такой медали оказался и председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов.

"Такие мероприятия помогают держать себя в спортивной форме. Постоянно принимаю участие в лыжне. В этом году соревнования прошли в трех номинациях. В масс-старте вырваться в лидеры тяжело в соперничестве с более молодыми, но я постарался продемонстрировать, что на лыжне отнюдь не новичок", — цитирует  Анфимова БелТА.

В "Минской лыжне-2017", по оценке организаторов, приняли участие около 2 тысяч участников.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди команд-участниц заезда чиновников лучшими были лыжники из Витебского облисполкома и Службы безопасности президента; победителей масс-стартов не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Максим Рыженков: «Забег с голым торсом? В это же время был назначен оргкомитет по проведению Евроигр-2019, поэтому не смог приехать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика