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Александр Шамко: «Современные подходы по привлечению белорусов к занятиям спортом эффективны»
25.02.2017 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко порассуждал на тему здорового образа жизни.
«За день до старта были сомнения, получится ли создать хорошие условия и состоится ли «Минская лыжня – 2017», но приняли принципиальное решение: празднику быть. Все-таки несколько лет лыжню не проводили. Сегодня погода участникам благоволит.
Меня как руководителя спортивной отрасли радует тот интерес, которым начинают пользоваться массовые физкультурные праздники. Современные подходы по привлечению белорусов к занятиям спортом эффективны. Это ощущается и в легкоатлетических, и в велосипедных пробегах.
На «Минскую лыжню» зарегистрировалось около 1,4 тыс. человек, еще порядка 600 номеров участников организаторы выдали сегодня. Основной упор сделали на масс-старт, чтобы любой желающий мог принять участие. Отмечу, что лыжня проводится по всей Беларуси. И за сезон в лыжных соревнованиях приняли участие около 27 тыс. человек», – сказал Шамко.
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко порассуждал на тему здорового образа жизни.
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