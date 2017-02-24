Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко порассуждал на тему здорового образа жизни.

«За день до старта были сомнения, получится ли создать хорошие условия и состоится ли «Минская лыжня – 2017», но приняли принципиальное решение: празднику быть. Все-таки несколько лет лыжню не проводили. Сегодня погода участникам благоволит.

Меня как руководителя спортивной отрасли радует тот интерес, которым начинают пользоваться массовые физкультурные праздники. Современные подходы по привлечению белорусов к занятиям спортом эффективны. Это ощущается и в легкоатлетических, и в велосипедных пробегах.

На «Минскую лыжню» зарегистрировалось около 1,4 тыс. человек, еще порядка 600 номеров участников организаторы выдали сегодня. Основной упор сделали на масс-старт, чтобы любой желающий мог принять участие. Отмечу, что лыжня проводится по всей Беларуси. И за сезон в лыжных соревнованиях приняли участие около 27 тыс. человек», – сказал Шамко.