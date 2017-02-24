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Бокий, Мамошук, Арзамасова и Попов стали лауреатами премии «Триумф. Героям спорта»

25.02.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Минске проходит церемония вручения премии «Триумф. Героям спорта».

В номинации «За волю к победе» лауреатом стал пловец Игорь Бокий, завоевавший на летних Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро семь медалей – 6 золотых и 1 бронзовую.

В номинации «Прорыв» победила Мария Мамошук – серебряный призер ХХХI летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпионка Европы-2015. Мамошук стала первой в истории белорусской спортсменкой, завоевавшей медаль на Олимпийских играх в женской борьбе.

«Самым ярким спортивным моментом» было признано выступление самбиста Степана Попова. В финальном поединке первых Европейских игр в Баку белорусский самбист из Лепеля продемонстрировал жест в стиле «Fair Play» (Честная борьба). Поверженному и травмированному сопернику Попов помог покинуть ковер. По итогам заседания Исполкома международной организации «Fair Play» белорусскому самбисту Степану Попову вручен диплом за жест в духе честной борьбы.

В номинации «Результат» награду присудили бегунье Марине Арзамасовой, которая одержала победу на чемпионате мира-2015 на дистанции 800 метров. Победа в данном виде стала первой в истории отечественной легкой атлетике. Приз от имени спортсменки, которая из-за болезни на смогла присутствовать на церемонии, получила личный тренер бегуньи Наталья Духнова.

Напомним, что организаторами проекта являются БТРК, «Президентский спортивный клуб», Министерство спорта и туризма и Национальный олимпийский комитет Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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