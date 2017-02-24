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Домрачева и Гончаров признаны лучшими спортсменами Беларуси минувшего года
25.02.2017 18:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Минске проходит церемония вручения премии «Триумф. Героям спорта».
«Лучшим спортсменом» стал Владислав Гончаров – чемпион летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро в прыжках на батуте, трехкратный призер чемпионата мира в 2015 г., призер Европейских игр в Баку-2015.
В номинации «Лучшая спортсменка» второй раз подряд болельщики главный приз отдали Дарье Домрачевой как победительнице общего зачета Кубка мира по биатлону сезона 2014/2015 гг. Поскольку Домрачева сейчас продолжает выступление на соревнованиях, награду вместо биатлонистки получил генеральный секретарь БФБ Анатолий Стромский.
Напомним, что организаторами проекта являются БТРК, «Президентский спортивный клуб», Министерство спорта и туризма и Национальный олимпийский комитет Беларуси.
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В Минске проходит церемония вручения премии «Триумф.
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