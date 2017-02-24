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WADA признало недостаточность доказательств в отчете Макларена
25.02.2017 18:37 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев — Sputnik. В открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера сообщается, что WADA признало, что во многих случаях представленных в отчете Макларена данных недостаточно, чтобы доказать вину российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
"WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными и запросило более детальные расшифровки", — говорится в письме де Кеппера.
"Данная оценка WADA по докладу исчерпывающая и в комментариях с нашей стороны не нуждается. Могу только сказать, что мы продолжаем последовательную работу по восстановлению соответствия кодексу WADA российского антидопингового агентства", —цитирует министра спорта России Павла Колобкова издание
"Наши федерации по видам работают с международными федерациями. Мы абсолютно открыты, готовы к сотрудничеству, и, надеюсь, данные выводы станут еще одним шагом в нужном направлении", — добавил он.
Доклад Макларена, посвященный допинговым проблемам в российском спорте, был опубликован в двух частях летом и зимой 2016 года. По его итогам от выступлений были отстранены российские спортсмены и федерации в различных видах спорта. Сборная России по легкой атлетике, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, в полном составе была вынуждена пропустить Олимпиаду в Рио.
Россия была лишена права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, под давлением иностранных спортсменов и официальных лиц СБР отказался от проведения этапа Кубка мира сезона-2016/17 в Тюмени и чемпионата мира-2017 среди молодежи и юниоров.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) согласилось с тем, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточно...
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