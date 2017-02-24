МИНСК, 25 фев — Sputnik. В открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера сообщается, что WADA признало, что во многих случаях представленных в отчете Макларена данных недостаточно, чтобы доказать вину российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

"WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными и запросило более детальные расшифровки", — говорится в письме де Кеппера.

"Данная оценка WADA по докладу исчерпывающая и в комментариях с нашей стороны не нуждается. Могу только сказать, что мы продолжаем последовательную работу по восстановлению соответствия кодексу WADA российского антидопингового агентства", —цитирует министра спорта России Павла Колобкова издание Р-Спорт .

"Наши федерации по видам работают с международными федерациями. Мы абсолютно открыты, готовы к сотрудничеству, и, надеюсь, данные выводы станут еще одним шагом в нужном направлении", — добавил он.

Доклад Макларена, посвященный допинговым проблемам в российском спорте, был опубликован в двух частях летом и зимой 2016 года. По его итогам от выступлений были отстранены российские спортсмены и федерации в различных видах спорта. Сборная России по легкой атлетике, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, в полном составе была вынуждена пропустить Олимпиаду в Рио.

Россия была лишена права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, под давлением иностранных спортсменов и официальных лиц СБР отказался от проведения этапа Кубка мира сезона-2016/17 в Тюмени и чемпионата мира-2017 среди молодежи и юниоров.