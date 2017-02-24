МИНСК, 25 фев — Sputnik. Лучшими спортсменами сезона 2015/2016 по версии публичного конкурса "Триумф. Героям спорта" стали Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров и трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева.



© Sputnik Константин Чалабов Домрачева впервые выйдет на старт спустя почти два года перерыва

Имя лучшего спортсмена называл Фамилию лучшего атлета объявил председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, передает БелТА .

Лауреатов называли в 8 номинациях. Лучшим тренером назвали наставницу Гончарова Ольгу Власову. А "Лучшей командой" стала женская команда байдарки-четверки в составе Ольги Худенко, Маргариты Махневой, Марины Литвинчук и Надежды Лепешко, которая завоевала бронзовую олимпийскую медаль в Рио-де-Жанейро.

В номинации "Самый яркий момент" победил самбист Степан Попов, который стал чемпионом в весовой категории до 74 кг на I Европейских играх в Баку. Во время финального поединка он вынес своего соперника с борцовского ковра, после того как провел силовой прием. За свое благородство Степан Попов тогда был отмечен многими спортивными международными организациями.

В номинации "Лучший результат" победила Марина Арзамасова. На чемпионате мира в Пекине в 2015 году на дистанции в 800 метров она финишировала первой с результатом 1 минута 58,03 секунды.

Мария Мамошук победила в номинации "Прорыв года". Она завоевала серебро на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и стала чемпионкой Европы в 2015-м.

Награждение лауреатов состоялось в субботу в столичном комплексе Falcon club. Конкурс же придумали и организовали Национальная государственная телерадиокомпания, Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Национальный олимпийский комитет.