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"Триумф. Героям спорта”: лучшие спортсмены Домрачева и Гончаров

25.02.2017 19:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 фев — Sputnik. Лучшими спортсменами сезона 2015/2016 по версии публичного конкурса "Триумф. Героям спорта" стали Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров и трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева.

"Триумф. Героям спорта”: лучшие спортсмены Домрачева и Гончаров
© Sputnik Константин Чалабов
Домрачева впервые выйдет на старт спустя почти два года перерыва

Имя лучшего спортсмена называл Фамилию лучшего атлета объявил председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, передает БелТА.

Лауреатов называли в 8 номинациях. Лучшим тренером назвали наставницу Гончарова Ольгу Власову. А "Лучшей командой" стала женская команда байдарки-четверки в составе Ольги Худенко, Маргариты Махневой, Марины Литвинчук и Надежды Лепешко, которая завоевала бронзовую олимпийскую медаль в Рио-де-Жанейро.

В номинации "Самый яркий момент" победил самбист Степан Попов, который стал чемпионом в весовой категории до 74 кг на I Европейских играх в Баку. Во время финального поединка он вынес своего соперника с борцовского ковра, после того как провел силовой прием. За свое благородство Степан Попов тогда был отмечен многими спортивными международными организациями.

"Триумф. Героям спорта”: лучшие спортсмены Домрачева и Гончаров
© Фото: НОК РБ
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В номинации "Лучший результат" победила Марина Арзамасова.  На чемпионате мира в Пекине в 2015 году на дистанции в 800 метров она финишировала первой с результатом 1 минута 58,03 секунды.

Мария Мамошук победила в номинации "Прорыв года". Она завоевала серебро на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и стала чемпионкой Европы в 2015-м.

Награждение лауреатов состоялось в субботу в  столичном комплексе Falcon club. Конкурс же придумали и организовали Национальная государственная телерадиокомпания, Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Национальный олимпийский комитет.

 
Теги: Минск
 
 
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Победителей в 8 номинациях публичного конкурса "Триумф. Героям спорта" назвали в Минске.

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