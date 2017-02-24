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Минское "Динамо" проиграло третий матч в плей-офф Кубка Гагарина

25.02.2017 19:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 фев — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" потерпел третье поражение в серии до четырех побед в плей-офф Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива", сообщает Sputnik.

В субботу, 25 февраля, на "Минск-Арене" команда Крэйга Вудкрофта провела поединок против "Локомотива" из Ярославля. Поединок завершился со счетом 1:5.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 0:3 в пользу российской команды. Следующий матч состоится в понедельник, 27 февраля, также на домашнем льду "бело-синих".

Напомним, команды уже встречались в серии плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2010/11. Тогда минчане потерпели поражение — 3:4. Всего же "зубры" в четвертый раз играют в плей-офф, однако дальше первого раунда они не проходили.

 
Теги: Минск
 
 
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Даже внушительная поддержка трибун не помогла "зубрам" справиться с соперником.

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