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Минское "Динамо" проиграло третий матч в плей-офф Кубка Гагарина
25.02.2017 19:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" потерпел третье поражение в серии до четырех побед в плей-офф Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива", сообщает Sputnik.
В субботу, 25 февраля, на "Минск-Арене" команда Крэйга Вудкрофта провела поединок против "Локомотива" из Ярославля. Поединок завершился со счетом 1:5.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 0:3 в пользу российской команды. Следующий матч состоится в понедельник, 27 февраля, также на домашнем льду "бело-синих".
Напомним, команды уже встречались в серии плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2010/11. Тогда минчане потерпели поражение — 3:4. Всего же "зубры" в четвертый раз играют в плей-офф, однако дальше первого раунда они не проходили.
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Даже внушительная поддержка трибун не помогла "зубрам" справиться с соперником.
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